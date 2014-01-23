Депутат заявил, что установлено местонахождение 17 пропавших "автомайдановцев" (список)
17:59, 23 января 2014Политика
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17 из около 30 пропавших этой ночи участников Автомайдана сейчас находятся в Оболонском РОВД
Список задержанных участников Автомайдана, находящихся в Оболонском РОВД / Facebook Юрий Деревянко
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Юрий Деревянко.
"Нахожусь в Оболонском РОВД, где находятся избитые Беркутом сегодня ночью и задержанные активисты Автомайдана. Просьба максимально расшарить список лиц, чтобы родные и близкие задержанных знали, что с ними", - написал нардеп.
Также он опубликовал список задержанных.
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