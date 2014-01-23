Депутат заявил, что установлено местонахождение 17 пропавших "автомайдановцев" (список)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Юрий Деревянко.

"Нахожусь в Оболонском РОВД, где находятся избитые Беркутом сегодня ночью и задержанные активисты Автомайдана. Просьба максимально расшарить список лиц, чтобы родные и близкие задержанных знали, что с ними", - написал нардеп.

Также он опубликовал список задержанных.