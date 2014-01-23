Суд оставил под стражей 11 задержанных во время событий на Грушевского
09:02, 23 января 2014Политика
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Вчера районными судами Киева по результатам рассмотрения ходатайств следователей 16 лицам, которые были задержаны в связи с массовыми беспорядками на вул. Грушевского, избраны меры пресечения.
В настоящее время меры пресечения избрано 26 подозреваемым / Reuters
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в частности, «судами первой инстанции принято решение о взятии под стражу 11 радикально настроенных участников противостояния в центре столицы. К 5 задержанным применен домашний арест».
Всего, по данным прокуратуры, в настоящее время меры пресечения избраны 26 подозреваемым в уголовном производстве в отношении массовых беспорядков на Грушевского.
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