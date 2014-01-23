Суд оставил под стражей 11 задержанных во время событий на Грушевского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в частности, «судами первой инстанции принято решение о взятии под стражу 11 радикально настроенных участников противостояния в центре столицы. К 5 задержанным применен домашний арест».

Всего, по данным прокуратуры, в настоящее время меры пресечения избраны 26 подозреваемым в уголовном производстве в отношении массовых беспорядков на Грушевского.