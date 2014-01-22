Оппозиция заявила о подготовке всеукраинской забастовки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на Народном вече со сцены на Майдане Незалежности

«Мы готовим сейчас всеукраинскую забастовку, где вся страна встанет и скажет: в этих условиях, при этой власти, в этом беззаконии мы не хотим жить, не хотим нормально работать, мы бойкотируем эту власть», - отметил он.

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По словам Кличко, оппозиция еще объявит, когда будет всеукраинская забастовка.