Оппозиция заявила о подготовке всеукраинской забастовки
21:34, 22 января 2014Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что оппозиция сейчас готовит всеукраинскую забастовку
В оппозиции заявили о подготовке всеукраинской забастовки
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на Народном вече со сцены на Майдане Незалежности
«Мы готовим сейчас всеукраинскую забастовку, где вся страна встанет и скажет: в этих условиях, при этой власти, в этом беззаконии мы не хотим жить, не хотим нормально работать, мы бойкотируем эту власть», - отметил он.
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По словам Кличко, оппозиция еще объявит, когда будет всеукраинская забастовка.
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