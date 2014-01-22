Литвин призывает немедленно созвать внеочередную сессию Рады

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе нардепа.

«Обращаюсь с призывом ко всем народным депутатам, а сейчас не время делить на фракции, нужно делить на людей, которые возьмут на себя ответственность и которые откажутся от этого: необходимо немедленно собраться на внеочередную сессию Верховной Рады Украины, на которой дать оценку тому, что происходит, и тому, что произошло с начала кризиса», - сказал Литвин.

По его мнению, когда в такой ситуации гибнут люди, ответственность всегда несет власть в любой стране. «В связи с тем, что погибли люди, которым еще жить и жить, которых всю свою жизнь будут оплакивать родители, считаю необходимым выразить соболезнования родным и близким этих молодых людей, которые не дожили, не сделали то, о чем мечтали»,- сказал Литвин.

Он также предложил объявить день траура и одновременно предложить сторонам ответственно действовать, воздержаться от любых насильственных действий, любого противостояния, поскольку нужно понять, «что уже перешли черту».

Читайте такжеДобкин считает законы 16 января недостаточно жесткимиКроме того, Литвин призвал приостановить действие законов, за исключением бюджетного закона, которые были приняты в сомнительный способ 16 января, и начать диалог непосредственно в Верховной раде.

«Диалог, который бы не прекращался ни на час, минуту, до того момента, пока не будут найдены компромиссные решения. Мы должны выйти на такие решения, которые бы удовлетворили страну и успокоили общество», - убежден депутат.

Он также высказался за поиск решения конфликтов собственными силами - без международных посредников.