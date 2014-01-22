Источник: На офис "1+1" готовится нападение отрядов спортивных парней
16:06, 22 января 2014Политика
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ТСН стало известно о возможной атаке.
Из собственных достоверных источников ТСН стало известно о возможном нападении отрядов так называемых "титушок" на главный офис телекомпании "1+1".
Журналисты ТСН призывают коллег, и в целом людей, которые работают и находятся в центре столицы, быть осторожными.
Отметим, ранее в Генпрокуратуре заявили, что центр Киева превратился в зону боевых действий.
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