Источник: На офис "1+1" готовится нападение отрядов спортивных парней

Из собственных достоверных источников ТСН стало известно о возможном нападении отрядов так называемых "титушок" на главный офис телекомпании "1+1".

Журналисты ТСН призывают коллег, и в целом людей, которые работают и находятся в центре столицы, быть осторожными.

Отметим, ранее в Генпрокуратуре заявили, что центр Киева превратился в зону боевых действий.