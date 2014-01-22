Беркут провел вторую волну атаки, захватил несколько человек и снова отступил
Посте отступления на исходные позиции спецназовцы дождались, когда волна людей с Майдана снова подойдет на Грушевского.
Когда митингующие начали наступать на правоохранителей, занявших оборону на улице Грушевского со стороны стражей порядка по митингующим снова стал вестись огонь из стрелкового оружия резиновыми пулями, также применялись газовые и шумовые гранаты. В ответ митингующие забросали спецназ “коктейли Молотова”.
Через несколько минут бойцы «Беркута» снова перешли в наступление и оттеснили митингующих к гостинице “Днепр” и к Крещатику. Во время наступления были захвачены несколько активистов. Их правоохранители забрали к себе в тыл.
На данный момент на Европейской площади горит куча из шин от автомобилей. Вся площадь охвачена черным дымом. В небо поднимается столб черного дыма.
Противостояние между правоохранителями и митингующими продолжается.