В Мариинском парке собралось около 3-4 тысяч "титушек" - нардеп

Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат фракции «УДАР» Виктор Чумак в эфире Еспресо.TV.

«Обратите внимание, что каждую пятницу последних два месяца Майдан намеренно «подогревался» то разгоном студентов, то избиением Татьяны Чорновол, то принятием антиконституционных законов, то арестами активистов. Такие действия совершались специально для того, чтобы у людей сначала появился радикализм, а затем он постепенно рос», - пояснил «ударовец».

По его словам, об воплощении такого сценария свидетельствуют и события последнего дня, когда активно нагнетается информационная волна относительно возможного применения огнестрельного оружия.

«Это и есть те месседжи, которые в будущем должны «подкрепить» определенные действия власти. А после «первой крови» это может быть и введение чрезвычайного положения, и реализация сценария раскола Украины. И сегодня мы стоим за шаг до таких страшных событий», - подчеркнул Чумак.

Также он проинформировал, что сейчас около 3-4 тысяч человек "спортивной внешности" находятся в Мариинском парке.

«Скорее всего, это просто переодетые в штатское люди, которые имеют определенную спецподготовку. Увеличение их количества означает, что они могут действовать не только в центре Киева, а и спальных районах столицы. Поэтому сегодня киевляне должны самоорганизоваться, создать определенные движения для защиты своего имущества, а также обеспечить дежурство и быть крайне осторожными», - отметил народный депутат.

По его мнению, сейчас первоочередной стоит сегодня вопрос сохранения целостности страны и безопасности ее граждан.

«Поэтому или президент, как гарант Конституции, все же садится за стол переговоров, или завтра мы получим совсем другую страну», - подытожил Чумак.