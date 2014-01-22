Власти Киева просят автовладельцев воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий

01:54, 22 января 2014
Политика
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В связи с ухудшением погодных условий и возможными последующими осложнениями в виде снега, порывов ветра и гололеда на дорогах, столичные власти обращается к водителям с призывом воздержаться от поездок собственными автомобилями.

Дорога гололед

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Также руководство города просит не парковать свой автотранспорт с нарушением Правил дорожного движения и не оставлять его с обеих сторон улиц, чтобы коммунальные службы имели возможность выполнять беспрепятственную уборку автодорог.

Власти Киева надеются на понимание всех участников дорожного движения.

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