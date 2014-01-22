Власти Киева просят автовладельцев воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Также руководство города просит не парковать свой автотранспорт с нарушением Правил дорожного движения и не оставлять его с обеих сторон улиц, чтобы коммунальные службы имели возможность выполнять беспрепятственную уборку автодорог.

Власти Киева надеются на понимание всех участников дорожного движения.