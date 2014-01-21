Митингующие строят баррикады из сожженной спецтехники на Грушевского
15:44, 21 января 2014Политика
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В настоящее время ситуация на улице Грушевского спокойная.
Сгоревший автомобиль на Грушевского
Митингующие на улице Грушевского в Киеве отодвинули часть сожженной спецтехники в сторону Европейской площади, тем самым создав еще одну линию баррикад на случай обострения противостояния между демонстрантами и спецназначенцами “Беркут”.
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Как передает корреспондент УНИАН, за баррикадами митингующие запаслись булыжниками и стеклянными бутылками.
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