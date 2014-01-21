Митингующие строят баррикады из сожженной спецтехники на Грушевского

Митингующие на улице Грушевского в Киеве отодвинули часть сожженной спецтехники в сторону Европейской площади, тем самым создав еще одну линию баррикад на случай обострения противостояния между демонстрантами и спецназначенцами “Беркут”.

Читайте такжеСвященники УПЦ остановили боевые действия на Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, за баррикадами митингующие запаслись булыжниками и стеклянными бутылками.