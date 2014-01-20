Ни один из глав МИД стран ЕС пока не предлагал санкций против украинской власти - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский в интервью польским журналистам после заседания Совета глав МИД государств ЕС.

”Это слово пока не звучало”, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Министр отметил, что украинская власть своим поведением, в частности, принятием на прошлой неделе ряда законов, ограничивающих гражданские права, сама отходит от пути европейской интеграции Украины.

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Он сказал, что на это также имеет влияние Российская Федерация.

”Мы знаем, что она имеет много общего с тем, что творится в Киеве: как то, что касается в контексте Соглашения об ассоциации, так определенной модели власти”, - сказал Сикорский.

Он выразил убеждение, что лидеры Евросоюза на ближайшем саммите ЕС-Россия 28 января обсудят тоже дело Украины и других восточных соседей европейского объединения.

”Я убежден, что дело ”Восточного партнерства” будет обсуждаться во время саммита ЕС-Россия, потому что главным месседжем в высказываниях министров было то, что мы хотим иметь добрые отношения с Россией, но не за счет общих соседей или вообще европейских интересов”, - отметил Сикорский, подчеркнув, что в этом контексте министры разделяют взгляд Польши и других государств Восточной Европы.

Министр также признал, что Евросоюз допустил ошибок во время переговоров об ассоциации с Украиной, отметив, что включение в текст документа перспективы членства в европейском объединении стало бы ”большим поощрением” для украинцев.

В то же время он подчеркнул, что только сами граждане Украины должны решать, какую страну они хотят строить.

”Сама Украина должна решить, хочет быть таким, как Польша или как другие страны (например), как Беларусь”, - сказал польский министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что ЕС пока не рассматривает введение санкций против украинской власти, отметив, что такой инструмент может быть использован в будущем.

Совет Евросоюза на уровне глав МИД в своем сегодняшнем итоговом документе призвала украинскую власть и оппозицию к диалогу для решения политического кризиса, который продолжается уже второй месяц из-за отказа властей подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Министры подтвердили готовность подписать этот документ тогда, когда Украина будет к этому готова.

Они также осудили принятые 16 января законы, которые ограничивают гражданские права украинцев, и призвали власти пересмотреть их, ибо они не соответствуют европейским стандартам.

В то же время, вечером народный депутат Украины из фракции «Батькивщина» Владимир Яворивский сообщил, что «законы диктатуры» напечатано, несмотря на обещание Януковича не печатать их, пока будут продолжаться переговоры. По словам депутата, в газетах опубликовано весь пакет диктаторских законов и сегодня в полночь все эти законы станут действующими. ”Завтра мы все проснемся в другой Украине”, - добавил депутат.