Милиция задержала более 20 человек во время столкновений на Грушевского
10:19, 20 января 2014Политика
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9 человек подозреваются в совершении противоправных действий, в отношении остальных продолжается проверка.
Милиция задержала более 20 человек во время столкновений на Грушевского
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлениИ МВД Украины в Киеве, отметив, что из указанного количества задержанных 9 человек объективно подозреваются в совершении противоправных действий, в отношении остальных продолжается проверка.
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Как сообщалось, 19 января на улице Грушевского в столице начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Столкновения вызвал отказ милиции пропустить митингующих к зданию Верховной Рады.
Столкновения продолжаются и сейчас.
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