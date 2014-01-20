Милиция задержала более 20 человек во время столкновений на Грушевского

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлениИ МВД Украины в Киеве, отметив, что из указанного количества задержанных 9 человек объективно подозреваются в совершении противоправных действий, в отношении остальных продолжается проверка.

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Как сообщалось, 19 января на улице Грушевского в столице начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Столкновения вызвал отказ милиции пропустить митингующих к зданию Верховной Рады.

Столкновения продолжаются и сейчас.