Янукович подписал закон, запрещающий отрицание преступлений фашизма

Об этом сообщила пресс - служба Главы государства.

Как сообщал УНИАН, данным законом Уголовный кодекс дополняется статьей 436-1 "Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их приспешников".

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Согласно этой статье, публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией "Ваффен - СС", подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников, - наказывается штрафом от 500 до 1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.