За разрушение памятников советским воинам будут сажать на 5 лет

Президент Украины Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой 16 января Закон «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев» .

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

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Законом внесены изменения в Уголовный кодекс, которыми установлено, что за «осквернение и разрушение памятников, построенных в память тех , кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок».

Соответствующий закон подготовили народные депутаты от КПУ Петр Симоненко и Игорь Алексеев.