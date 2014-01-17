Рыбак заявляет, что не получил заявление от Гриценко о сдаче мандата

Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку не поступило заявление от народного депутата из фракции «Батькивщина» Анатолий Гриценко о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил на брифинге.

Он отметил, что у него на данное время есть лишь два заявления относительно Гриценко, одна от Анатолия Гриценко о выходе из фракции “Батькивщина, а второе “от Яценюка, что его (речь идет о Гриценко — УНИАН) исключили из фракции”. “И больше ничего нет”, - отметил Рыбак.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Гриценко сообщил, что передал Рыбаку заявление о сложении депутатских полномочий.

На своей странице в Facebook Гриценко сообщил, что заявление на имя председателя парламента “только что зарегистрировал”. “Работать в Верховной Раде, которая своими законами нарушает базовые конституционные права 45 миллионов граждан и вместо укрепления демократии и верховенства права превращает Украинское государство в диктатуру, – я не могу. Это противоречит моим жизненным принципам и ценностям. Заявляю о сложении полномочий народного депутата Украины”, - заявил Гриценко.