Дворец Саакашвили, где он работал во время президентства, обвинили в воровстве газа

Об этом заявили на пресс-конференции в Тбилиси представители министерства энергетики страны и тбилисской газораспределительной компании "КазТрансгаз Тбилиси". По их словам, это происходило с начала функционирования там администрации главы государства. Михаил Саакашвили и администрация главы государства переехали во дворец президента в июле 2009 года.

Как сообщил замминистра энергетики Илья Элошвили, "в ходе проводимой службой безопасности "КазТрансгаз Тбилиси" плановой проверки во дворце президента был обнаружен проведенный в здание в обход счетчика газопровод, по которому природный газ подавался в столовую и ряд вспомогательных построек". По словам Элошвили, "находящаяся во дворце администрация президента ежемесячно потребляла по счетчику газ на сумму в 5-6 тысяч лари (2,8-3,4 тысяч долларов)", сообщает ИТАР-ТАСС.

Представитель "КазТрансгаз" сообщил, что работники компании "опечатали незаконный газопровод, составили акт о неправомочном потреблении и устанавливают мощность подачи газа по трубопроводу с целью установления точного размера штрафа, который будет наложен за его незаконное потребление". Штраф будет выплачен Службой гособеспечения страны.

Дворец президента был построен по инициативе Саакашвили, его строительство велось с 2004 по 2009 год и обошлось в несколько десятков миллионов долларов. Саакашвили работал там до середины ноября 2013 года. Еще до президентских выборов 27 октября прошлого года и после победы на них нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили заявлял, что "не желает и не будет работать в такой фешенебельной и дорогостоящей резиденции, на содержание которой придется тратить много средств".

После вступления в должность 17 ноября 2013 года Маргвелашвили работает в здании Госканцелярии правительства на президентском этаже.

Что касается дворца президента, в последние месяцы здание поддерживается лишь функционально. Планируется, что в будущем в нем будет размещен либо грузино-американский технологический университет, либо музей искусств.