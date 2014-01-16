Активисты решили поддержать пострадавший от нападения книжный магазин в Харькове

Напомним, что 11 января неизвестные напали на магазин украинской книги «Є», на улице Сумской,3 в Харькове, который стал местом работы группы общественного сектора Майдана. В магазине были разбиты витрины книжных шкафов, помещение было наполнено слезоточивым газом. В результат книжный магазин понес убытки: витрины нужно будет восстанавливать, помещения очищать.

В знак солидарности с пострадавшими участники сообщества «Гражданская платформа Майдан» приходят в книжные магазины сети «Є» и покупают книги. С призывом поддержать их начинание активисты обратились ко всем неравнодушным украинцам через свои социальные сети.

Гражданская платформа «Майдан» появилась в социальных сетях, как ответ на нежелание группы участников протестных акций мириться с политизацией массовых выступлений граждан. Активисты сообщества считают, что, необходимо направить энергию народных масс, вышедших на Майдан в декабре прошлого года на реализацию конкретных действий по изменению страны. Они полагают, что следование «теории малых дел», когда преобразования осуществляются шаг за шагом, эволюционным путем, – и есть тот самый уникальный путь для Украины, который приведет ее к процветанию.