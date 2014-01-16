В Раду пришли Арбузов и Колобов

Также прибыли министр финансов Юрий Колобов, первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта и глава бюджетного комитета Евгений Геллер.

Как передает корреспондент УНИАН, чиновники заняли места в правительственной ложе.

Тем временем депутаты от оппозиции блокируют трибуну парламента и кабинет спикера.

Напомним, сегодня на повестке дня ВР стоит единственный вопрос - рассмотрение проекта бюджета-2014.