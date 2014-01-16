В Раду пришли Арбузов и Колобов
11:01, 16 января 2014Политика
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На заседание Верховной Рады Украины прибыл первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов
Также прибыли министр финансов Юрий Колобов, первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта и глава бюджетного комитета Евгений Геллер.
Как передает корреспондент УНИАН, чиновники заняли места в правительственной ложе.
Тем временем депутаты от оппозиции блокируют трибуну парламента и кабинет спикера.
Напомним, сегодня на повестке дня ВР стоит единственный вопрос - рассмотрение проекта бюджета-2014.
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