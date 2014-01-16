В повестке дня Рады стоит единственный вопрос - бюджет-2014
09:56, 16 января 2014Общество
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В сегодняшней повестке дня заседания Верховной Рады Украины предусмотрено рассмотрение только одного вопроса
Это законопроект о государственном бюджете Украины на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что по этому вопросу будут докладывать председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Евгений Геллер и первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.
Напомним, сегодня ночью бюджетный комитет парламента одобрил законопроект бюджета 23 голосами "за" при 9 "против".
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