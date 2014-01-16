В повестке дня Рады стоит единственный вопрос - бюджет-2014

09:56, 16 января 2014
Общество
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В сегодняшней повестке дня заседания Верховной Рады Украины предусмотрено рассмотрение только одного вопроса

Это законопроект о государственном бюджете Украины на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что по этому вопросу будут докладывать председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Евгений Геллер и первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

Напомним, сегодня ночью бюджетный комитет парламента одобрил законопроект бюджета 23 голосами "за" при 9 "против".

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