В повестке дня Рады стоит единственный вопрос - бюджет-2014

Это законопроект о государственном бюджете Украины на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что по этому вопросу будут докладывать председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Евгений Геллер и первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

Напомним, сегодня ночью бюджетный комитет парламента одобрил законопроект бюджета 23 голосами "за" при 9 "против".