По версии Forbes Спилберг стал самой влиятельной знаменитостью 2014 года

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

В составлении рейтинга участвовало исследовательское агентство E-Poll Market Research, проводившее опрос, участникам которого было предложено оценить более 6 тысяч знаменитостей по 45 параметрам. Основными параметрами являлись общая привлекательность и узнаваемость персоны.

Помимо Спилберга в тройку лидеров вошли Опра Уинфри и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Кроме этого, в рейтинг попали режиссер Мартин Скорсезе, лидер группы U2 Боно и создатель комиксов Стэн Ли.

Спилберг прославился зрелищными фильмами, которые неизменно имели массовый зрительский успех. Он был создателем таких картин, как «Челюсти», «Парк Юрского периода» и знаменитых приключенческих лент об Индиане Джонсе. Успех сопутствовал режиссеру и тогда, когда он обращался к более серьезному материалу: история о спасении евреев во время Второй мировой войны в фильме «Список Шиндлера» или военный эпос «Спасти рядового Райана». Фильмы Спилберга неоднократно удостаивались престижной премии «Оскар» в разных номинациях.