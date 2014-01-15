Украинцам нужно поставить политиков и чиновников под контроль - активисты ГП Майдан

Участники сообщества «Гражданская платформа «Майдан» намерены продолжать проведение работ по благоустройству городских пространств и пропаганде соблюдения правил общественного поведения, несмотря на рост агрессии со стороны местных представителей различных политических сил.

Сами участники сообщества на своих ресурсах в социальных сетях настаивают на том, что их деятельность основана на принципе самоорганизации, и они не имеют отношения ни к одной из политических сил. Появление сообщества «Гражданская платформа «Майдан» стало реакцией активных граждан на неспособность политиков использовать народную энергию Майдана и направить ее на достижение перемен в стране. Участники сообщества считают, что для изменения страны недостаточно просто стоять в центре Киева, нужно активно действовать там, где ты живешь.

Активисты «Гражданской платформы «Майдан» уверены, что «путь в Европу начинается с простых и реалистичных шагов. Он начинается с цивилизованных правил поведения на дорогах и тротуарах, поэтому активисты сообщества из Киева и Львова сообща пытаются перевоспитать нарушителей правил парковки. Путь в Европу начинается с безопасных и хорошо освещенных улиц, за чем должны следить коммунальные службы». Но пока коммунальные службы бездействуют, активные жители Чернигова и Полтавы с фонариками в руках выполняют роль провожатых для поздно возвращающихся прохожих.

Жители Киева, Полтавы и Ровно провели в своих городах уборки территорий парков и скверов, раскрасили яркими красками заброшенные городские объекты. Результаты своих творческих работ они размещают и обсуждают в социальных сетях.

«Представители политических партий просто не понимают того, что нам надоело слушать их болтовню. У них своя цель – бороться за власть, а наша цель – поставить всех политиков и чиновников под гражданский контроль. Мобилизация сограждан для проведения кампании по организации контроля над деятельностью коммунальных служб и эффективностью работы местных органов власти объединяет всех активных украинцев вне зависимости о партийной принадлежности. Поэтому мы намерены действовать уже сейчас», - говорится на социальной странице сообщества «Гражданская платформа Майдан».