Коалиция потребует ”головы” еще четырех мэров (обновленная)

Народные депутаты Украины от парламентского большинства зарегистрировали в парламенте проект постановления о назначении внеочередных выборов Бердянского городского председателя (г. Бердянск Запорожской области).

Как отмечается на официальном сайте ВР, инициаторами принятия постановления являются депутаты от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, а также от БЮТ – Сергей ПОДГОРНЫЙ.

В то же время текста проекта постановления сейчас нет.

Справка УНИАН. Мэр Бердянская Валерий БАРАНОВ на внеочередных выборах в ВР 30 сентября 2007 года был избран народным депутатом от Блока Литвина.

Народные депутаты Украины от парламентского большинства зарегистрировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Стахановского городского председателя (г. Стаханов Луганской области)

Как отмечается на официальном сайте ВР, инициаторами принятия постановления являются депутаты от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, а также от БЮТ – Сергей ПОДГОРНЫЙ.

В то же время текста проекта постановления сейчас нет.

Народные депутаты Украины от парламентского большинства зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о назначении внеочередных выборов Светловодского городского председателя (г. Светловодск Кировоградской области).

Как отмечается на официальном сайте ВР, инициаторами принятия постановления являются депутаты от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, а также от БЮТ – Сергей ПОДГОРНЫЙ.

В то же время текста проекта постановления пока нет.

Народные депутаты Украины от парламентского большинства зарегистрировали в парламенте проект постановления о назначении внеочередных выборов Зоринского городского председателя (г. Зоринск Перевальского района Луганской области).

Как отмечается на официальном сайте ВР, инициаторами принятия постановления являются депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, а также от БЮТ – Сергей ПОДГОРНЫЙ.

В то же время сам текст проекта постановления пока что отсутствует.