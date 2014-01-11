В Харькове журналист заявляет, что бойцы «Беркута» ударили его электрошокером за видеосъемку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам сам Черемский.

По его словам, инцидент произошел 11 января около 12.45 на улице Гиршмана в центре города. Черемский рассказал, что на улице он увидел два автобуса без номерных знаков с тонированными окнами. Журналист отметил , что как только он начал видеосъемку автобусов, к нему подошли сотрудники «Беркута» и приказали прекратить съемку. Получив отказ, один из «беркутовцев» подошел сзади и применил электрошокер.

По словам журналиста, после этого его несколько раз ударили по почкам, разбили камеру стоимостью около 23 тыс грн и затащили в автобус.

Черемский сообщил, что он написал заявление о совершении преступления.

На брифинге начальник первого следственного отдела прокуратуры Харьковской области Николай Желяков подтвердил информацию об обращении Черемского в милицию по поводу нападения на него бойцов «Беркута». По словам Желякова, информация об инциденте внесена в ЕРДР по предварительной квалификации «превышение власти» ( ч. 2 ст 365 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время создана следственно - оперативная группа , проводятся первоочередные следственные действия, назначена судебно - медицинская экспертиза.

Прокурор добавил, что после проведения первоочередных следственных действий квалификация преступления может быть изменена.

В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области сообщили, что заявление Черемского внесли в Журнал единого учета правонарушений. Началась проверка. Одновременно в милиции опровергли слова Черемского.

«На данный момент установлено, что описанные журналистом события в большей части не соответствуют действительности. Инициатором данной ситуации оказался сам представитель СМИ, который без каких-либо объяснений пытался проникнуть в автобус, в котором находились бойцы спецподразделения «Беркут», - говорится в сообщении милиции.

В милицейском главке подчеркнули, что «никакого физического воздействия в отношении указанного гражданина сотрудники милиции не применяли».