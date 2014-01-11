В Харькове журналист заявляет, что бойцы «Беркута» ударили его электрошокером за видеосъемку
В Харькове журналист издания «Украинское пространство» Роман Черемский заявляет, что его избили сотрудники спецподразделения «Беркут». Кроме этого, его якобы ударили электрошокером и поломали камеру. В милиции эту информацию опровергают.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам сам Черемский.
По его словам, инцидент произошел 11 января около 12.45 на улице Гиршмана в центре города. Черемский рассказал, что на улице он увидел два автобуса без номерных знаков с тонированными окнами. Журналист отметил , что как только он начал видеосъемку автобусов, к нему подошли сотрудники «Беркута» и приказали прекратить съемку. Получив отказ, один из «беркутовцев» подошел сзади и применил электрошокер.
По словам журналиста, после этого его несколько раз ударили по почкам, разбили камеру стоимостью около 23 тыс грн и затащили в автобус.
Черемский сообщил, что он написал заявление о совершении преступления.
На брифинге начальник первого следственного отдела прокуратуры Харьковской области Николай Желяков подтвердил информацию об обращении Черемского в милицию по поводу нападения на него бойцов «Беркута». По словам Желякова, информация об инциденте внесена в ЕРДР по предварительной квалификации «превышение власти» ( ч. 2 ст 365 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время создана следственно - оперативная группа , проводятся первоочередные следственные действия, назначена судебно - медицинская экспертиза.
Прокурор добавил, что после проведения первоочередных следственных действий квалификация преступления может быть изменена.
В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области сообщили, что заявление Черемского внесли в Журнал единого учета правонарушений. Началась проверка. Одновременно в милиции опровергли слова Черемского.
«На данный момент установлено, что описанные журналистом события в большей части не соответствуют действительности. Инициатором данной ситуации оказался сам представитель СМИ, который без каких-либо объяснений пытался проникнуть в автобус, в котором находились бойцы спецподразделения «Беркут», - говорится в сообщении милиции.
В милицейском главке подчеркнули, что «никакого физического воздействия в отношении указанного гражданина сотрудники милиции не применяли».