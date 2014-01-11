ПР требует установить объективную картину событий возле Киево-Святошинского суда

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

«10 января несколько сотен молодчиков в защитной экипировке штурмовали здание Киево-Святошинского районного суда, в котором проходил процесс по делу членов ультрарадикальной националистической организации «Патриот Украины», подозреваемых в подготовке теракта. Киево-Святошинский районный суд Киева приговорил к 6 годам тюрмы трех «васильковских террористов» - Игоря Мосийчука, Сергея Бевза и Владимира Шпару, которых признали виновными в планировании теракта на День Независимости в Киеве в 2011 году», - сказано в заявлении.

В Партии регионов считает, что «дело трехгодичной давности было использовано как повод для провокаций».

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Представители ВО «Свобода» «устроили силовую провокацию перед зданием суда - были заблокированы автобусы с сотрудниками правоохранительных органов, в милицию полетели камни. При попытке автомобиля полка конвойной службы милиции выехать за территорию суда отдельные митингующие стали агрессивно себя вести. Активисты ВО «Свобода» бросали в сторону здания суда и в служебный автомобиль бутылки с водой, камни, блокируя при этом движение авто. Несмотря на требования правоохранителей прекратить нарушение общественного порядка, так называемые активисты продолжили препятствовать движению авто, спровоцировав конфликт с сотрудниками милиции», - отметили в Партии регионов.

«Регионалы» категорически осуждают подобные действия.

Партия регионов обращается к органам государственной власти с требованием установить объективную картину случившегося на территории суда и у Святошинского райотдела милиции, дать соответствующую оценку провокационным действиям хулиганствующих молодчиков.

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Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Вместе с тем, по данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

По данным КГГА, во время акций протеста активистов возле Киево-Святошинского районного суда и вблизи Святошинского райуправления милиции за медицинской помощью к врачам обратилось 17 человек.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.