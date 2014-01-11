"Беркутовцы" под крики "Ганьба!" заходят в райотдел милиции (фото)

Люди приходят пешком и приезжают на автомобилях, сообщает корреспондент УНИАН. Машини автомайдановцев растянулись от станции метро "Житомирская" до "Святошино".

На проспекте Победы перекрыты 4 полосы движения, автомобили едут только по крайней левой полосе. Учитывая позднее время, пробки нет.

Из окруженного автобуса прорвалось около 10 "беркутовцев" и пытаются войти в здание Святошинского РОВД. Митингующие требуют от силовиков снять шлемы и показать лица.

Некоторые из бойцов "Беркута" добровольно сняли шлемы. С некоторых, агрессивно настроеные митингующие пытались их сорвать. Как сообщает корреспондент УНИАН "беркутовцы", по-видимому получили приказ не реагировать, потому что не пытаются сопротивляться активистам.

Вторая "волна" бойцов «Беркута» вышла из автобуса и в окружении митингующих пошла к зданию Святошинского РОВД. Спецназовцы идут мирно, по требованию толпы сняв шлемы или подняв забрала. Замыкает шествие руководитель беркутовцев.

Митингующие не пытаются устраивать стычки с беркутовцами и только кричат "Ганьба!","Чемодан, вокзал, москва", "Ребята вам здесь не жить"