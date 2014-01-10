Участники Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом" на проспекте Победы

Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.

Участники Автомайдана утверждают, что в этих автобусах находятся именно те правоохранители, которые сегодня избили людей возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

По теме: После столкновений с "Беркутом" под Киево-Святошинским судом госпитализировано 5 человек

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут ” возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, были госпитализированы шесть пострадавших активистов.