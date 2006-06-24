Против феодосийских активистов возбудили 2 уголовных дела

Правоохранительные органы Крыма после "феодосийских событий" возбудили два уголовных дела в отношении участников акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам 23 июня в Симферополе заместитель начальника Главного управления МВД Украины в АРК полковник милиции Николай ФЕДОРЯН.

По его словам, в частности, одно уголовное дело возбуждено по факту перекрытия дороги и нарушения общественного порядка во время следования колонны (с американскими резервистами - УНИАН), и второе - по факту блокирования автомобиля Посольства США.

Как добавил Н.ФЕДОРЯН, уголовное дело по факту перекрытия дороги и нарушения общественного порядка (когда резервистов везли автобусами из Симферопольского аэропорта в Феодосию - УНИАН), который имел место 1 июня, было возбуждено 10 июня по признакам статьи 293 Уголовного кодекса Украины ("групповое нарушение общественного порядка"). По его информации, это уголовное дело находится сейчас в производстве следственного отдела Феодосийского горотдела внутренних дел.

Отвечая на вопрос журналистов, "кто понесет за подобные действия ответственность", Н.ФЕДОРЯН отметил: “Это выяснит следствие, законом дается два месяца, проводятся следственные действия, опросы, допросы, экспертизы, поэтому если, в конце концов, будут установлены лица, которым можно будет предъявить обвинение, это будет сделано". В то же время, заметил он, "статья предусматривает в основном ответственность организаторов, а учитывая, что организаторами были народные депутаты Украины, я думаю, что здесь проблематично будет решить этот вопрос". Заместитель начальника крымской милиции добавил, что "было зафиксировано, что действиями пикетчиков руководили именно народные депутаты Украины".

Н.ФЕДОРЯН подтвердил, что в акциях протеста принимали участие и граждане РФ. "В этих акциях пассивное участие в виде выступлений на митингах принимали участие и граждане России - депутаты Государственной думы, в частности, Константин ЗАТУЛИН и председатель Компартии РФ (Геннадий ЗЮГАНОВ - УНИАН)". Кроме того, отметил он, "мы установили, что в акциях принимали участие пятеро членов ЛДПР, и были оформлены документы на них и направлены в суд".

Н.ФЕДОРЯН добавил, что органами милиции также установлен факт участия (в акциях в Феодосии) трех граждан России, в том числе двух журналистов РФ, которые в ночное время проникли на территорию военного санатория Министерства обороны Украины, где проживали американские резервисты, и установили на крыше недостроенного 12-этажного здания флаги РФ и КПУ. По словам полковника милиции, один из них, не журналист, был задержан и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и проявление неповиновения сотрудникам милиции во время задержания, решением суда он был выдворен за пределы Украины.

Что касается двух журналистов, то один из них в тот же день вылетел в Москву, а второй отбыл на какое-то мероприятие в Ялту, и его место нахождения установить не удалось, сообщил Н.ФЕДОРЯН.

По его словам, "вопрос применения силы против пикетчиков не рассматривался, так как это была, в сущности, мирная акция, и мы сделали все для того, чтобы эта акция завершилась без потерь как с одной, так и с другой стороны".

Как также сообщил полковник милиции, "все требования пикетчиков практически удовлетворены: все военнослужащие (резервисты США - УНИАН) отбыли за пределы Украины, груз также отбыл из порта в полном объеме, так что оснований для продолжения акции нет". На сегодня ситуация в Феодосии, по его словам, спокойная.

Выражая собственную, "как человека", точку зрения относительно событий в Феодосии, заместитель начальника Главного управления отметил: "Просто кому-то из политиков это было выгодно использовать в своих целях, и я думаю, что частично им это удалось, используя простой народ".

Как сообщал УНИАН, 27 мая в порт Феодосии прибыло судно «Эдвантидж», на борту которого были строительные материалы и спецтехника для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМСУ. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников учений «Си Бриз-2006». По прибытии груза некоторые политические силы Крыма организовали протестные акции, считая, что американцы прибыли в Крым, чтобы построить базу НАТО.

11-12 июня американские военнослужащие покинули территорию Украины.

Судно «Антон Колесниченко», на борту которого находятся американские контейнеры со спецтехникой и оборудованием, ночью 22 июня покинуло территорию Крыма.

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