Для освещения Евромайдана будут задействованы альтернативные источники энергии — Аваков

14:25, 08 января 2014
Политика
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На Евромайдане будут задействованы альтернативные источники для освещения территории. Комендант Евромайдана Арсен Аваков отметил, что по этому поводу была проведена беседа с "руководителями города и руководителями энергосистем".

для освещения Евромайдан будут задействованы альтернативные источники энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге нардепутат от «Батькивщины», комендант Евромайдана Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что последние несколько дней на Евромайдане происходит «такая тренировка — они то включают, то выключают свет».

«Мы имели разговоры с руководителями города и руководителями энергосистем. И я думаю, что нас услышали. Но мы не будем рассчитывать на порядочность и деловую репутацию Голубченко и его подразделений», - сказал Аваков.

По его словам, руководство Евромайдана приняло дополнительные меры, и «все баррикады на случай отключения электроэнергии будут освещаться дополнительно».

В то же время Аваков подчеркнул, что на сегодняшний день нет проблем с доставкой на Майдан грузов.

«Намеки, которые мы послали к ГАИ, сработали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6-7 на Евромайдане не было внешнего освещения.

Наружное освещение на фонарных столбах было отключено от Октябрьского дворца и на всем Майдане Независимости и от Европейской площади на всей улице Крещатик до Бессарабской площади.

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