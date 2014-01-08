Для освещения Евромайдана будут задействованы альтернативные источники энергии — Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге нардепутат от «Батькивщины», комендант Евромайдана Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что последние несколько дней на Евромайдане происходит «такая тренировка — они то включают, то выключают свет».

«Мы имели разговоры с руководителями города и руководителями энергосистем. И я думаю, что нас услышали. Но мы не будем рассчитывать на порядочность и деловую репутацию Голубченко и его подразделений», - сказал Аваков.

По его словам, руководство Евромайдана приняло дополнительные меры, и «все баррикады на случай отключения электроэнергии будут освещаться дополнительно».

В то же время Аваков подчеркнул, что на сегодняшний день нет проблем с доставкой на Майдан грузов.

«Намеки, которые мы послали к ГАИ, сработали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6-7 на Евромайдане не было внешнего освещения.

Наружное освещение на фонарных столбах было отключено от Октябрьского дворца и на всем Майдане Независимости и от Европейской площади на всей улице Крещатик до Бессарабской площади.