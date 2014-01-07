СМИ: Природные катастрофы в 2013 году стоили человечеству 92 млрд евро
19:22, 07 января 2014Политика
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В 2013 году в мире произошло 880 природных бедствий, суммарный ущерб от которых составил 92 миллиарда евро, что ниже многолетнего среднего уровня.
Фото : delate.info
Жертвами ударов стихии стали более 20 тысяч человек. Об этом сообщили специалисты известного немецкого перестраховочного общества Munich Re. Таким образом, отмечает dw.de со ссылкой на агентство AFP, в 2013 году величина ущерба оказалась несколько ниже многолетнего среднего уровня в 130 миллиардов евро.
Наибольший ущерб принесло летнее наводнение в Германии и ряде соседних стран Европы. В Munich Re его последствия оценили в 11,7 миллиардов евро.
Наибольшими человеческими потерями сопровождался тайфун "Хайян", ударивший по Филиппинам в конце ноября. По некоторым данным, под ударами стихии погибли свыше 6000 тысяч филиппинцев, миллионы жителей островного государств лишились крыши над головой.
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