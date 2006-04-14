Участники соревнований должны найти по фотографиям исторические места столицы. К 94-й годовщине Пласта

В Киеве возле памятника Т.Шевченко состоятся торжества, посвященные 94-й годовщине основания украинского скаутинга, в рамках которых состоится финальный этап пластовых юношеских соревнований. Участники соревнований по полученным фотографиям должны найти определенные исторические места столицы, где их будут ожидать организаторы с подготовленными заранее заданиями. После завершения соревнований (ориентировочно в 16-30) возле оперного театра будет проведена торжественная церемония принесения Пластовой присяги (присяга скаута) (ул.Владимирская, напротив Красного корпуса университета). Аккредитация представителей СМИ на месте до 15-45.