Новозеландка возглавит жюри 67-го Каннского кинофестиваля

"С того момента, когда я впервые приехала в Канн со своими короткометражными фильмами в 1986 году, у меня была возможность рассмотреть фестиваль с различных сторон", — рассказала Кэмпион, назвав Каннский фестиваль "королем среди кинофестивалей". "Это большая честь для меня", — добавила она.

Джейн Кэмпион — единственная женщина-режиссер в истории Каннского фестиваля, которая дважды получила награду "Золотая пальмовая ветвь" — за короткометражный фильм "Упражнение в дисциплине" (An Exercise in Discipline — Peel) в 1986 году и за картину "Пианино" в 1993 году.