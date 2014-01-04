СМИ: Более 20 тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра привело к эвакуации более 20 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Globe.

«Лава растеклась на расстояние до 5 километров к югу от кратера. Эти выбросы лавы – самые сильные из тех, которые мы наблюдали последнее время», - заявил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, облако вулканического пепла может подняться на высоту до 4 тысяч метров.

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Руководящий операциями по реагированию на стихийные бедствия в районе вулкана подполковник Мейер Путонг заявил ранее, что активность «огненной горы» возрастает, и власти в рамках подобного «наихудшего сценария» готовят десятки грузовиков для возможной срочной эвакуации примерно 100 тысяч человек, живущих в десятикилометровом радиусе от кратера вулкана.

Индонезия является частью так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, «втискивается» здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра.