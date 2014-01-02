В Афганистане в результате взрыва погибли пять человек, более 17 получили ранения

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным афганской полиции, взрывное устройство сработало, когда на торговой площади было особенно многолюдно. Большинство жертв - мирные граждане, среди них - одна женщина. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Детали инцидента и число пострадавших уточняются.

Ранее сегодня силы безопасности заявили о ликвидации трех боевиков ”Талибан” в южной провинции Кандагар. Накануне в ходе спецоперации МВД к северу от афганской столицы был задержан один из полевых командиров талибов, который причастен к организации серии террористических атак на территории страны.

Взрыв в провинции Логар стал первым крупным терактом в 2014 году. Минувший год стал рекордным для Афганистана по числу погибших в результате террористических атак. Так, по приблизительным данным, в 2013 году в стране погибли более 3 тыс. человек. Потери Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ) за аналогичный период составили порядка 150 военнослужащих.

Активность боевиков в последнее время резко возросла в преддверии вывода контингента международных сил из страны. Официальный Кабул опасается, что после вывода войск правительство не сможет самостоятельно справиться с ситуацией, и уже сейчас ищет помощи у ближайших соседей.