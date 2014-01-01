Украинцы с нового года смогут временно находиться в России в течение 90 суток за полгода

В МИД отмечают , что 1 января вступает силу закон, предусматривающий, что срок временного пребывания в России иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (в том числе граждане Украины ), не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней, пишет Украинская правда со ссылкой на МИД Украины.

За исключением случаев , предусмотренных законом. Если иностранец во время своего предыдущего пребывания в России превысил срок пребывания в 90 дней суммарно в течение каждого периода в 180 дней , ему будет запрещен въезд в РФ сроком на 3 года со дня выезда из России.

В министерстве отмечают, что режим поездок граждан Украины и России определен Соглашением между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ от 16.01.1997 г. и протоколом о внесении изменений в Соглашение от 30.10.2004 г.

Граждане Украины и России освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории другого государства , если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию этого другого государства, при наличии у них миграционной карты с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию государства пребывания.

Таким образом, граждане Украины могут находиться на территории России без того, чтобы становиться на миграционный учет в течение 90 суток.

В связи с этим МИД Украины обращает внимание украинцев, которые планируют свои зарубежные поездки в РФ, на необходимость соблюдения законов страны пребывания и последствия нарушения режима пребывания в России.