В сети появилось видео ввода войск в Волгоград

В Волгограде отпустили задержанных в ходе разгона народного схода на аллее Героев в Волгограде, передает Газета.Ru.

По его словам, никаких обвинений задержанным не предъявляли.

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Несанкционированный народный сход против террора был объявлен в социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается, что в интернете уже появилось видео ввода войск в Волгоград.

Ранее сообщалось, что около 50 человек были задержаны в ходе разгона народного схода.