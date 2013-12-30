В сети появилось видео ввода войск в Волгоград
21:23, 30 декабря 2013Политика
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В Интернете появилось видео, на котором в Волгоград въезжает военная техника
Теракт в Волгограде
В Волгограде отпустили задержанных в ходе разгона народного схода на аллее Героев в Волгограде, передает Газета.Ru.
По его словам, никаких обвинений задержанным не предъявляли.
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Несанкционированный народный сход против террора был объявлен в социальной сети «ВКонтакте».
Также сообщается, что в интернете уже появилось видео ввода войск в Волгоград.
Ранее сообщалось, что около 50 человек были задержаны в ходе разгона народного схода.
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