В Тернопольской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

14:57, 29 декабря 2013
Политика
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В Тернопольской области в результате ДТП погиб 17-летний юноша. Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, трагедия произошла сегодня около двух часов ночи в селе Кровинка Теребовлянского района.

В результате ДТП один из юношей погиб, второй - в больнице / Фото: Обозреватель

По данным милиции, двое юношей 1995 и 1996 гг. рождения на мотоцикле марки «МТ-10» ехали в направлении Тернополя. Согласно предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину, где врезался в ограждение. В результате удара транспортное средство перевернулось.

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От полученных травм погиб 17-летний житель села Романовка Теребовлянского района. Второй юноша, 18-летний житель села Могильница этого же района госпитализирован в районную больницу.

По данным правоохранителей, оба молодых человека были без мотошлемов.

Следователи выясняют обстоятельства ДТП, у участников автопроисшествия специалисты взяли забор крови на содержание алкоголя.

Сведения о дорожном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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