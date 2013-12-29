В Тернопольской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

По данным милиции, двое юношей 1995 и 1996 гг. рождения на мотоцикле марки «МТ-10» ехали в направлении Тернополя. Согласно предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину, где врезался в ограждение. В результате удара транспортное средство перевернулось.

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От полученных травм погиб 17-летний житель села Романовка Теребовлянского района. Второй юноша, 18-летний житель села Могильница этого же района госпитализирован в районную больницу.

По данным правоохранителей, оба молодых человека были без мотошлемов.

Следователи выясняют обстоятельства ДТП, у участников автопроисшествия специалисты взяли забор крови на содержание алкоголя.

Сведения о дорожном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.