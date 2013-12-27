Появилось видео с бунтом "антимайдановцев", которым не заплатили

В сети появилось видео, на котором жители Запорожья, которые не получили обещанные деньги от организаторов "антимайдана" в Киеве, устроили бунт в поезде, который вез их с акции домой.

В видео присутствуют нецензурные выражения.

Ранее сообщалось, что люди, которые 14-15 декабря принимали участие в акции в поддержку действующей власти в Киеве, домой вернулись с требованием отставки президента.

Люди возвращались в Запорожье специальным поездом, однако по дороге поняли, что обещанные деньги организаторы митинга им не заплатят, поэтому начали срывать стоп-краны и били стекла.

Кроме того, к окнам вагонов антимайдановцы приклеили стикеры с надписями "Требование №1 - отставка Януковича".

По материалам Украинская правда, "Запорожье. Комментарии"