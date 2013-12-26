Россия не ограничится покупкой облигаций для помощи Киеву
08:45, 26 декабря 2013Политика
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Россия наряду с покупкой облигаций рассматривает и другие способы финансовой поддержки Украины, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Антон Силуанов / Фото: fedpress.ru
"Деньги были уже направлены в украинские бумаги — три миллиарда долларов, мы получили сегодня эти бумаги, так что сделка состоялась. Дальше мы с украинскими коллегами будем вести переговоры относительно дальнейших инвестиций ФНБ в бумаги Украины. По срокам будем определяться, а также будем рассматривать и другие инструменты, которые могут быть направлены на поддержку бюджета и на поддержку финансового рынка Украины", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Среди наших предложений есть и другие, отличные от Фонда национального благосостояния предложения", — добавил он.
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