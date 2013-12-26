Россия не ограничится покупкой облигаций для помощи Киеву

"Деньги были уже направлены в украинские бумаги — три миллиарда долларов, мы получили сегодня эти бумаги, так что сделка состоялась. Дальше мы с украинскими коллегами будем вести переговоры относительно дальнейших инвестиций ФНБ в бумаги Украины. По срокам будем определяться, а также будем рассматривать и другие инструменты, которые могут быть направлены на поддержку бюджета и на поддержку финансового рынка Украины", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Среди наших предложений есть и другие, отличные от Фонда национального благосостояния предложения", — добавил он.