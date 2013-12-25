Регионал предлагает освободить беркутовцев от ответственности за избиение митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в зарегистрированном на сайте Верховной Рады законопроекте № 3821 об устранении негативных последствий и недопущения преследования работников правоохранительных органов и должностных лиц, а также всех других участников событий, которые имели место во время проведения мирных собраний.

Текст законопроекта в настоящее время на сайте ВР отсутствует, но на сайте Партии регионов содержится комментарий автора законопроекта Левченко относительно его законодательной инициативы.

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«Законопроектом предлагается освободить от ответственности работников правоохранительных органов и должностных лиц, которые принимали участие в организации и обеспечении охраны общественного порядка во время акций протеста и массовых мероприятий в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу данного закона. Также предусматривается, что все уголовные производства и производства по делам об административных правонарушениях, служебных расследованиях, открытых или назначенных по поводу организации и обеспечения охраны общественного порядка во время акций протеста и массовых мероприятий, подлежат закрытию или завершению», - говорится в комментарии депутата.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Президент Украины Виктор Янукович, комментируя жестокий разгон «Беркутом» Евромайдана, отметил, что генеральный прокурор доложил ему о мерах, которые принимают правоохранители. «Я убедился в том, что эта работа идет очень активно. Мы подойдем справедливо. Мы будем смотреть правде в глаза, дадим справедливые оценки и примем соответствующие решения», - подчеркнул Янукович.

Говоря о событиях ночи 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве, Янукович отметил, что правоохранители «перегнули палку». В то же время он заметил, что такие действия могли быть спровоцированными. Также, по его убеждению, правоохранители должны были найти такие способы, которые бы минимизировали последствия их действий.

В свою очередь, 11 декабря на брифинге в Киеве, давая оценку событиям 30 ноября, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка среди прочего отметил: “Здесь, собственно, началось то, что, на наш взгляд, “Беркут” применил больше силы, чем это было нужно... Мы знаем, что в той мере сила не должна была применяться и не дала бы тот результат, который мы сейчас имеем, - что сама та ночь стала возбудителем для граждан и привела к многочисленным нарушениям общественного порядка (позже)”.

13 декабря с.г. Управление связей с общественностью МВД Украины распространило сообщение, в котором признавалось, что со стороны работников милиции были нарушения 30 ноября.

В частности, в министерстве отметили, что по приказу министра Виталия Захарченко в МВД была создана специальная комиссия для проведения служебного расследования действий работников милиции во время событий на Майдане Незалежности 30 ноября. За время работы комиссии был изучен большой массив информации, в том числе той, которая была обнародована в СМИ. Было опрошено как руководство киевской милиции, так и правоохранители, которые непосредственно несли службу по охране общественного порядка на Майдане в ночь на 30 ноября.

“Предварительно установлено, что применение мер физического воздействия и специальных средств в отношении граждан отдельными работниками милиции осуществлялось, исходя из оценки сложившейся ситуации. Есть основания утверждать, что нарушение закона и ведомственных нормативно-правовых актов имело место”, - говорилось в сообщении МВД.

Также отмечалось, что «в отдельных случаях применение мер физического воздействия и специальных средств превышало меру, необходимую для выполнения возложенных на работников милиции обязанностей, и не сводилась к минимуму возможность причинения вреда здоровью правонарушителей».

На тот момент в МВД констатировали: «По предварительным выводами, есть основания утверждать, что со стороны должностных лиц ГУ МВД Украины в городе Киеве, ответственных за организацию охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, и отдельных работников милиции имели место нарушения действующего законодательства Украины и ряда ведомственных нормативных актов».

Справка УНИАН. 30 ноября около 4-х часов утра «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве - несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал, и догоняли по дворам. Во время разгона получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналисты, 2 иностранцы и 7 правоохранителей. После разгона Евромайдана на улицы Киева 1 декабря вышли более 500 тыс. чел. Во время дальнейших массовых акций столкновения с милицией также имели место 1 декабря и ночью 11 декабря.