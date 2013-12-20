Пшонка говорит, что «Беркут» на Майдан 29 ноября вызвали коммунальщики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка сказал во время выступления в Верховной Раде.

В частности, он подчеркнул, что в 19 часов 29 ноября один из членов оргкомитета Евромайдана объявил об окончании мероприятий. Участники акции демонтировали сцену и вывезли ее с Майдана.

В 23.45, отметил Пшонка, возникло противостояние возле автомобилей с этим оборудованием.

Один из участников акции распылил в лица правоохранителей слезоточивый газ.

Позже в 3.51 для установления новогодней елки на Майдан прибыли представители коммунальных служб.

“Однако агрессивно настроенные участники акции на их замечания не реагировали, начали толкать коммунальщиков, блокировать движение автомобилей, сбивать установленное ограждение”, - сказал Пшонка.

При таких обстоятельствах, заметил генпрокурор, около 4 утра один из коммунальщиков обратился к работникам милиции с заявлением о совершении правонарушения и просьбой обеспечить надлежащие условия труда.

Также Пшонка добавил, что во время противостояния между правоохранителями и митингующими этой ночью пострадали 16 правоохранителей.

В частности, Пшонка отметил, что “группа радикально настроенных митингующих” бросала в работников “Беркута” камни и палки.

В настоящее время генпрокурор покинул сессионный зал парламента.

Вице-спикер Руслан Кошулинский зачитывает депутатские запросы.