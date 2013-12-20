Пшонка говорит, что «Беркут» на Майдан 29 ноября вызвали коммунальщики
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка настаивает, что бойцов спецподразделения «Беркут» на Майдан Незалежности в ночь с 29 на 30 ноября вызвали коммунальщики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка сказал во время выступления в Верховной Раде.
В частности, он подчеркнул, что в 19 часов 29 ноября один из членов оргкомитета Евромайдана объявил об окончании мероприятий. Участники акции демонтировали сцену и вывезли ее с Майдана.
В 23.45, отметил Пшонка, возникло противостояние возле автомобилей с этим оборудованием.
Один из участников акции распылил в лица правоохранителей слезоточивый газ.
Позже в 3.51 для установления новогодней елки на Майдан прибыли представители коммунальных служб.
“Однако агрессивно настроенные участники акции на их замечания не реагировали, начали толкать коммунальщиков, блокировать движение автомобилей, сбивать установленное ограждение”, - сказал Пшонка.
При таких обстоятельствах, заметил генпрокурор, около 4 утра один из коммунальщиков обратился к работникам милиции с заявлением о совершении правонарушения и просьбой обеспечить надлежащие условия труда.
Также Пшонка добавил, что во время противостояния между правоохранителями и митингующими этой ночью пострадали 16 правоохранителей.
В частности, Пшонка отметил, что “группа радикально настроенных митингующих” бросала в работников “Беркута” камни и палки.
В настоящее время генпрокурор покинул сессионный зал парламента.
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