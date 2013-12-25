Харьковская «Батькивщина» требует обеспечить безопасность активистов местного Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в заявлении фракции, которое сегодня, 25 декабря, во время сессии Харьковского горсовета обнародовал депутат от «Батькивщины» Максим Алексеенко.

«В течение 36 дней, а именно столько длится мирный протест граждан, в Харькове совершено ряд преступлений против активистов Евромайдана», - сказал Алексеенко.

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Он, в частности, напомнил, что 29 ноября совершено избиение соорганизатора харьковского Евромайдана, президента Фонда местной демократии Ольги Мельник, 2 декабря - совершено нападение на участников мирного пикета внеочередной сессии Харьковского областного совета, во время которого молодчики запустили у участников пикета фейерверк, 5 декабря - похищено генератор, который обеспечивал питание электроаппаратуры харьковского Евромайдана, 13 декабря - у дома по ул.Сумской,17, сожжено микроавтобус, на котором перевозилось оборудование Евромайдана, 20 декабря - совершено нападение на офис Всеукраинского общества «Просвита» имени Т.Шевченко, по адресу ул.Рымарская,18, где находится штаб Евромайдана, 24 декабря - сожжен автомобиль, на котором перевозилось оборудование Евромайдана, а также в центре города двое неизвестных совершили нападение на соорганизаитора харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца, получившего ножевые ранения.

«Мы требуем от харьковской власти обеспечить личную безопасность и неприкосновенность имущества граждан, реализующих свое конституционное право на мирный протест», - подчеркнул Алексеенко.

Фракция политической партии ВО «Батькивщина» в Харьковском городском совете обратилась в правоохранительные органы города и области с требованием провести беспристрастное расследование совершенных преступлений и наказать виновных в соответствии с действующим законодательством Украины.