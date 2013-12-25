Азаров: Столичные бюджетники не получат зарплату за ноябрь-декабрь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, открывая заседания правительства.

«Вчера опозиционные народные депутаты взяли моду абсолютно незаконно вмешиваться в полномочия местных органов власти и сорвали заседание Киевсовета. Правительство приняло решение и выделило дополнительно Киеву 130 миллионов гривен из бюджета, как дотацию, на выплату зарплат бюджетникам. Но это решение должно было быть утверждено на заседании Киевсовета, которое было сорвано», - отметил премьер.

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Таким образом, по его словам, «столичные бюджетники не получат зарплату за ноябрь-декабрь».

«Врачи, учителя, водители троллейбусов, трамваев, автобусов, все бюджетники перед новогодними праздниками остаются денег», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что свои функции не выполняют некоторые местные советы западных регионов, которые также подвергают людей опасности не получить зарплаты и социальные выплаты.

Как сообщал УНИАН, распоряжением секретаря Киевсовета Галины Гереги от 23 декабря было назначено на 24 декабря заседание сессии Киевсовета. В распоряжении речь шла о том, что Киевсовет собирается “учитывая исключительность срочного рассмотрения безотлагатнльных вопросов с целью обеспечения жизнедеятельности хозяйственного комплекса города Киева”. Однако Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов. Они требовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.