15-летнюю девочку в наушниках сбил грузовой поезд
14:02, 19 декабря 2013Политика
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В Виннице 15-летняя девочка, которая слушала музыку в наушниках, госпитализирована после того, как ее сбил грузовой поезд.
Девушка не услышала, как приближается поезд. / Фото: job-sbu.org
Об этом УНИАН сообщили в УГСЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 18 декабря в 16:30 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №5 Винницы поступило сообщение о том, что в переулке Карла Маркса областного центра на железнодорожном пути грузовой поезд сбил девочку.
Как выяснилось, 15-летняя школьница при переходе через железнодорожный путь не заметила и не услышала поезд, поскольку была в наушниках. Девочка с открытой черепно-мозговой травмой, политравмой, ушибом головного мозга и переломом левой ключицы каретой скорой помощи была доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы.
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