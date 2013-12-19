Путин: если говорят, что у Украины украли европейскую мечту, то мы здесь ни при чем

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, онлайн-трансляцию которой вы можете смотреть на УНИАН.

"Если кто-то говорит, что у украинского народа украли европейскую мечту, но, во-первых мы к этому не имеем никакого отношения. Это выбор легитимных властей - вступать в какой-то союз или не вступать, подписывать какие-то документы или не подписывать", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция РФ, и руководство страны не имеет к этому отношения.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

Несколько министров иностранных дел стран ЕС критиковали Россию за экономическое давление на Украину из-за ее намерения подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

18 декабря председатель политсовета ВО “Батькивщина”, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что Россия заплатила Президенту Виктору Януковичу и украинскому режиму за неподписание соглашения с Євросоюзом.