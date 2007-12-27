Богатырева не комментирует ситуацию в Партии регионов
20:42, 27 декабря 2007Политика
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...а Балога комментирует в шутку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА не комментирует ситуацию в Партии регионов в связи с назначением ее на эту должность.
Как передает корреспондент УНИАН, на многочисленные вопросы журналистов о возможном расколе в партии она только поздравила их с Новым годом.
За нее шутя ответил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА: «Какой раскол? Это - цементирование».
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