Рада сегодня рассмотрит госбюджет на 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня заседания парламента также предусмотрено, в частности рассмотреть законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной, как заемщиком, и ЕС, как кредитором, и Кредитного соглашения между Украиной, как заемщиком, Нацбанком Украины, как агентом заемщика, и ЕС, как кредитором, относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 610 млн евро.

Также предусматривается рассмотреть законопроект о Государственном банке развития Украины.

Кроме того, планируется рассмотрение ряда законопроектов о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Депутаты также должны рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс, в частности относительно особенности налогообложения земельных участков, выделенных под строительство объектов для подготовки и проведения в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.