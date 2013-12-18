В милиции отрицают задержание активистов Евромайдана на столичном вокзале

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, "руководство Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге опровергает изложенную информацию и уверяет, что эти факты недействительны".

В МВД заявляют, что работники транспортной милиции несут службу по охране общественного порядка на железнодорожном вокзале Киева и действуют исключительно в рамках закона.

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"На данное время в изоляторе временного содержания и комнате задержанных дежурной части линейного отдела на станции Киев-Пассажирский не содержится ни один человек. За последние дни за совершение административных правонарушений никто не доставлялся и суд не вынес ни одного постановления об админаресте", - подчеркнул начальник Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге полковник милиции Вячеслав Сокирко.