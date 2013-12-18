Линию метро на Троещину пустят через проспект Маяковского

Подольско-Выгуровская линия Киевского метрополитена от станции «Радужная» в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина будет проложена через проспект Маяковского.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), данное решение закреплено принятым КГГА распоряжением.

Согласно документу, департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен определить генеральную проектную и генеральную подрядную организации для выполнения работ по проектированию и сооружению данного участка метрополитена.

Также специалисты должны разработать проектно-сметную документацию, провести ее экспертизу и утвердить, а профильный департамент - предоставить инвестиционные предложения относительно включения данных работ в программы экономического и социального развития Киева на 2013 и последующие годы.

Кроме того, после завершения строительных работ распоряжение КГГА предусматривает восстановление покрытия проезжей части проспекта Маяковского по всей ширине дороги и передачу ее в установленном порядке КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района».

Как сообщал УНИАН, ранее глава КГГА Александр Попов (отстранен от должности в связи с подозрением в причастности к зачистке Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября) заявлял, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину (5 станций) Киеву необходимо около 700 млн долларов. А в общем на проект, включая второй этап, предусматривающий строительство еще семи станций Подольско-Выгуровской линии, необходимо около 2 млрд долл.

По словам бывшего главы КГГА, при условии стабильного финансирования первые 5 станций новой линии метрополитена могут быть сданы в эксплуатацию за 2 года.