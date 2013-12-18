Guardian: Путин повысил ставки в борьбе за будущее Украины
Президент России Владимир Путин повысил ставки в борьбе за будущее Украины, заявив, что Москва купит государственные облигации Украины на $15 млрд и сократит цену на газ.
По оценкам экономических экспертов, Украина отчаянно нуждается по крайней мере в $10 млрд в ближайшие месяцы, чтобы избежать банкротства, пишет The Guardian.
По информации издания, во вторник Путин также стремился успокоить протестующих в Киеве, сказав о том, что не обсуждал с Януковичем перспективу вступления Украины в Таможенный союз и назвал Украину «без сомнения, в полном смысле слова стратегическим партнером и союзником».
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Членство в Таможенном союзе, в котором заинтересован Кремль, вряд ли будет на повестке дня в ближайшее время, однако считается, что Янукович в обмен на пакет кредитов и торговых льгот согласился не подписывать сделки с ЕС, отмечает издание.
Сам Виктор Янукович назвал соглашение стратегическим и отметил, что обе стороны должны работать лучше, чтобы развивать более тесные отношения в будущем.
Между тем The New York Times пишет, что помощь Украине со стороны России является смелым и рискованным шагом Путина, учитывая политический хаос в стране и тысячи демонстрантов, остающихся на улицах. На данный момент Владимир Путин, кажется, одержал верх над Европой в их соревновании за влияние, отмечает газета.
По материалам Газета.Ru