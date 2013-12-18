Белый дом: соглашение Москвы и Киева не решает проблему протестов в Украине

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА Новости.

"Мы рассматриваем это соглашение и ждем детали. Но любые соглашения между Киевом и Москвой не обращены к той обеспокоенности, которую выражают мирные демонстранты. Мы призываем украинское правительство вступить в немедленный диалог с оппозицией", — сказал Карни.

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После отказа Украины от подписания соглашения об ассоциации с ЕС Москва и Киев договорились о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.