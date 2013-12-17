Во внутренних войсках отрицают смерть солдата после штурма Банковой 1 декабря

«На сегодняшний день из 79 бойцов, которые были госпитализированы в результате нападения 1 декабря - 65 оставили медицинские учреждения МВД, остальные находятся на лечении и готовится к выписке. Никакой смерти бойцов зафиксировано не было», - отметили в пресс-службе внутренних войск, добавив в то же время, что на сегодняшний день через острые респираторные болезни оказана помощь 69 бойцам внутренних войск.

По теме: Вследствие зачистки Банковой пострадали двое силовиков

Вместе с тем, как стало известно агентству после беспорядков 1 декабря возле Администрации Президента был тяжело травмирован солдат срочной службы внутренних войск, который через три дня умер в больнице. Как сообщил источник агентству, за сокрытие информации о смерти бойца его коллегам заплатили по тысяче гривен «премиальных»